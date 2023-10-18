Катерина Садурська здобула три перемоги на Кубку світу з фрідайвінгу. Нещодавно вона змогла встановити шалений рекорд.
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Декілька раз довела, що найкраща
Українська спортсменка продовжує збирати нові трофеї. Діло в тому, що Садурська змогла тричі тріумфувати на міжнародних змаганнях, котрі проходили у 9-10 жовтня в Каламаті (Греція). Зокрема, Катерина в роздільних ластах із постійною вагою пірнула на 80 метрів, що подарувало їй першу перемогу.
Катерина Сабурська / інстаграм спортсменки
До того ж без ластів українська спортсменка підкорила глибину в 91 метр. Такий результат приніс Садурській другий титул на змаганнях. А от третє "чемпіонство" Катерина виборола у вільному зануренні по тросу. Варто відзначити, що окрім трьох перемог, українка також стала другою у зануренні з постійною вагою у моноласті.
Українська фрідайверка / інстаграм Катерини
Занурення Садурської:
Що відомо про українську спортсменку
- Катерина Садурська раніше займалася синхронним плаванням та навіть була призеркою чемпіонатів світу і Європи. Та от згодом Катерина вирішила зайнятися фрідайвінгом, де теж почала показувати успішні результати.
- У 2021-му році на Кубку світу в місті Каш (Туреччина) українка видала другий результат у категорії постійна вага без ластів, пірнувши на глибину 55 метрів, а вже у 2022-му – Садурська стала чемпіонкою світу у двох дисциплінах на цій ж локації: занурення без ластів, вільне занурення по тросу (у другій дисципліні вона встановила рекорд України – 92 метри).
- До того ж 22-го липня 2023-го року Катерина встановила світовий рекорд у дисципліні пірнання з постійною вагою без ластів за правилами AIDA, підкоривши глибину в 74 метри. Незабаром, 27-го липня, Садурська покращила власний результат, пірнувши на 76 метрів, що є абсолютним світовим досягнення.