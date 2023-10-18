Екатерина Садурская одержала три победы на Кубке мира по фридайвингу. Недавно она смогла установить безумный рекорд.

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Украинская спортсменка продолжает собирать новые трофеи. Дело в том, что Садурская смогла трижды торжествовать на международных соревнованиях, проходивших в 9-10 октября в Каламати (Греция). В частности, Екатерина в раздельных ластах с постоянным весом нырнула на 80 метров, что подарило ей первую победу.

Екатерина Сабурская / инстаграм спортсменки

К тому же без ластов украинская спортсменка покорила глубину 91 метр. Такой результат принес Садурский второй титул на соревнованиях. А вот третье "чемпионство" Екатерина завоевала в свободном погружении по тросу. Стоит отметить, что кроме трех побед украинка также стала второй в погружении с постоянным весом в моноласте.

Украинская фридайверка / инстаграмм Екатерины

Погружение Садурской:

Что известно об украинской спортсменке