Залишається без трофеїв WTA: Катерина Байндль поступилась росіянці у фіналі в Будапешті

Тенісистка з Миколаєва змогла дійти лише до другого фіналу за свою кар'єру. Втім на шляху до першого титулу WTA стала спортсменка з країни-окупанта.

Марія Тімофєєва – Катерина Байндль (Україна) 2:1 (6:3, 3:6, 6:0)

У Будапешті підійшов до закінчення жіночий тенісний турнір серії WTA250. Участь у ньому взяли двоє представниць України, які виступили зовсім по-різному, пише 24 канал.

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Катерина Володько залишила змагання вже у першому колі, програвши Юлії Путінцевій. А ось її тезка Байндль зробила прорив, дійшовши до фіналу.

Уродженка Миколаєва здолала на своєму шляху трьох представниць Угорщини. За крок до фіналу Катерина вибила фаворитку Клер Ліу, щоб у вирішальному поєдинку зійтись із "нейтральною" Марією Тімофєєвою з Росії.

Для українки це був лише другий фінал WTA в кар'єрі та можливість здобути перший трофей. Байндль називали фавориткою фіналу, але суперниця змогла взяти гору.

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Марія не віддала жодного гейму на своій подачі у першому сеті, зробивши два брейки. Втім у другому Катерина була успішнішою і здавалось, що наша тенісистка переломила хід гри.

Проте це виявилось лише ілюзією. Третій сет Байндль програла вчисту, не взявши жодного гейму взагалі. Таким чином 19-річна тенісистка з країни-терористки здобула свій перший трофей в кар'єрі, тоді як Катерина продовжує залишатись лише з титулами ITF.