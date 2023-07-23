Мария Тимофеева - Екатерина Байндль (Украина) 2:1 (6:3, 3:6, 6:0)

В Будапеште подошел к концу женский теннисный турнир серии WTA250. Участие в нем приняли две представительницы Украины, выступившие совсем по-разному, пишет 24 канал.

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Екатерина Володько покинула соревнование уже в первом круге, проиграв Юлии Путинцевой. А вот ее тезка Байндль совершила прорыв, дойдя до финала.

Уроженка Николаева одолела на своем пути трех представительниц Венгрии. В шаге от финала Екатерина выбила фаворитку Клер Лиу, чтобы в решающем поединке сойтись с "нейтральной" Марией Тимофеевой из России.

Для украинки это был только второй финал WTA в карьере и возможность завоевать первый трофей. Байндль называли фавориткой финала, но соперница смогла одержать верх.

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Мария не отдала ни одного гейма на своей подаче в первом сете, сделав два брейка. Впрочем, во втором Екатерина была успешнее и казалось, что наша теннисистка переломила ход игры.

Однако это оказалось только иллюзией. Третий сет Байндль проиграла вчистую, не взяв ни одного гейма вообще. Таким образом, 19-летняя теннисистка из страны-террористки получила свой первый трофей в карьере, тогда как Екатерина продолжает оставаться только с титулами ITF.