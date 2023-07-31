Катерина Байндль здолала Даяну Ястремську у напруженому українському дербі в Празі

П'ята ракетка України змогла здолати співвітчизницю у двогодинному поєдинку. При цьому її суперниці вдалось виконати аж вісім ейсів, але Даяна зробила стільки ж подвійних помилок.

Даяна Ястремська (Україна) – Катерина Байндль (Україна) 1:2 (4:6, 6:2, 2:6)

В Празі стартував престижний тенісний турнір WTA250. На жіноче змагання з'їхались 32 спортсменки, в тому числі двоє з України, пише 24 канал.

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До Катерини Байндль, яка потрапила у турнір напряму, доєдналась Даяна Ястремська. Одеситка впевнено пройшла кваліфікацію, винісши в останньому раунді Анкіту Райну з Індії (два сети по 6:0).

Жереб звів обох українок в одній парі вже у першому раунді. Матч вийшов напруженим і тривав більш ніж дві години. У першому сеті обидві тенісистки по черзі виходили вперед на +2, а у підсумку перемогу в ньому вирвала Байндль.

Даяна змогла відновии паритет у другому сеті, давши співвітчизниці взяти всього два гейми. Втім у вирішальному Катерина зіграла безпомилково, не втративши жодного "свого" гейму.

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Таким чином, Ястремська завершує свої виступи у Празі, а Байндль крокує в 1/8 фіналу. Там її суперницею стане британка Хезер Вотсон або німкеня Юле Німаєр. Переможець цієї зустрічі визначиться завтра, 1 серпня.