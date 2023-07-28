У понеділок, 31 липня, у Вашингтоні стартує престижний тенісний турнір категорії WTA500. Серед 28-ми учасниць на змагання заявились троє українок, пише 24 канал.

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Мова про трьох найкращих наших представниць за рейтингом WTA – Еліну Світоліну, Ангеліну Калініну та Марту Костюк. Дівчата дізнались перших суперниць по 1/16 фіналу.

Першій ракетці України дісталась "нейтральна" суперниця Вікторія Азаренка. Білоруска йде вище за Еліну в рейтингу WTA (19 проти 27 місця). Перемога над Азаренка виведе Світоліну на переможця пари Еліза Мертенс – Дар'я Касаткіна.

Також непросто буде і Марті Костюк. Киянка зустрінеться із 44-им номером рейтингу WTA Б'янкою Андрееску, яка у 2019-му виграла US Open. Якщо Марті вдасться перемогти канадійку, її наступною суперницею буде п'ята ракетка світу Каролін Гарсія.

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А ось Ангеліна Калініна отримала куди слабшу опонентку. На тенісистку з Нової Каховки чекає поєдинок проти американки Дженніфер Брейді, яка йде поза топ-1000 рейтингу WTA.

В разі успіху наступною суперницею українки стане або Чжен Ціньвен, або Медісон Кіз. Змагання триватимуть до 6 серпня, а головною фавориткою вважається четверта ракетка світу Джессіка Пегула.