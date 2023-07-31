Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Байндль (Украина) 1:2 (4:6, 6:2, 2:6)

В Праге стартовал престижный теннисный турнир WTA250. На женское соревнование съехались 32 спортсменки, в том числе двое из Украины, пишет 24 канал.

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К Екатерине Байндль, попавшей в турнир напрямую, присоединилась Даяна Ястремская. Одесситка уверенно прошла квалификацию, вынеся в последнем раунде Анкиту Райну из Индии (два сета по 6:0).

Жребий построил обеих украинок в одной паре уже в первом раунде. Матч получился напряженным и длился более двух часов. В первом сете обе теннисистки поочередно выходили вперед на +2, а в итоге победу в нем вырвала Байндль.

Даяна смогла восстановить паритет во втором сете, дав соотечественнице взять всего два гейма. Впрочем, в решающем Екатерина сыграла безошибочно, не потеряв ни одного "своего" гейма.

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Таким образом, Ястремская завершает свои выступления в Праге, а Байндль шагает в 1/8 финала. Там ее соперницей станет британка Хезер Уотсон или немка Юле Нимайер. Победитель этой встречи определится 1 августа.