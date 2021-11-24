У Катарі затримали журналістів з Норвегії через розслідування про ЧС-2022

Двох журналістів норвезького телеканалу NRK – репортера Галвора Екеланда та фотографа Локмана Ґорбані затримали правоохоронні органи Катару. Працівників ЗМІ вже відпустили, проте ця ситуація обурила владу Норвегії.

Замах на свободу слова

Норвезькі журналісти хотіли зняти репортаж про трудовий табір, у якому перебувають мігранти. У своєму матеріалі вони хотіли висвітлити порушення прав людини у Катарі, де вже через рік відбудеться чемпіонат світу-2022.

До речі Формула-1 оголосила про перший в історії гран-прі Катару

Медійників затримали під час прямого ефіру, де вони розповідали про умови, в яких працюють емігранти під час підготовки до турніру. Повідомляється, що журналістів тримали під вартою 30 годин.

Представників ЗМІ влада Катару звинуватила у "незаконному проникненні на приватну власність" і "зйомці без дозволу".

Норвежцям не дозволили покинути територію із своїм обладнанням. А відзнятий матеріал було вилучено та видалено.

Пізніше Екеланда та Ґорбані відступили, вони вже повернулися до Норвегії.

Прем'єр-міністр країни Йонас Ґар Стьоре обурився діями Катару, він назвав цей арешт неприпустимим.

Чемпіонат світу з футболу-2022 відбудеться з 21 листопада до 18 грудня у Катарі.

Україна вийшла до плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу та боротиметься за вихід до фінального турніру.

Жеребкування учасників плей-офф відбудеться 26 листопада.