Замах на свободу слова
Норвезькі журналісти хотіли зняти репортаж про трудовий табір, у якому перебувають мігранти. У своєму матеріалі вони хотіли висвітлити порушення прав людини у Катарі, де вже через рік відбудеться чемпіонат світу-2022.
До речі Формула-1 оголосила про перший в історії гран-прі Катару
Медійників затримали під час прямого ефіру, де вони розповідали про умови, в яких працюють емігранти під час підготовки до турніру. Повідомляється, що журналістів тримали під вартою 30 годин.
Представників ЗМІ влада Катару звинуватила у "незаконному проникненні на приватну власність" і "зйомці без дозволу".
Норвежцям не дозволили покинути територію із своїм обладнанням. А відзнятий матеріал було вилучено та видалено.
Пізніше Екеланда та Ґорбані відступили, вони вже повернулися до Норвегії.
Прем'єр-міністр країни Йонас Ґар Стьоре обурився діями Катару, він назвав цей арешт неприпустимим.
- Чемпіонат світу з футболу-2022 відбудеться з 21 листопада до 18 грудня у Катарі.
- Україна вийшла до плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу та боротиметься за вихід до фінального турніру.
- Жеребкування учасників плей-офф відбудеться 26 листопада.