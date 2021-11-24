Замах на свободу слова

Норвезькі журналісти хотіли зняти репортаж про трудовий табір, у якому перебувають мігранти. У своєму матеріалі вони хотіли висвітлити порушення прав людини у Катарі, де вже через рік відбудеться чемпіонат світу-2022.

До речі Формула-1 оголосила про перший в історії гран-прі Катару

Медійників затримали під час прямого ефіру, де вони розповідали про умови, в яких працюють емігранти під час підготовки до турніру. Повідомляється, що журналістів тримали під вартою 30 годин.

Представників ЗМІ влада Катару звинуватила у "незаконному проникненні на приватну власність" і "зйомці без дозволу".

Норвежцям не дозволили покинути територію із своїм обладнанням. А відзнятий матеріал було вилучено та видалено.

Пізніше Екеланда та Ґорбані відступили, вони вже повернулися до Норвегії.

Прем'єр-міністр країни Йонас Ґар Стьоре обурився діями Катару, він назвав цей арешт неприпустимим.

Важливо! Більш ніж 6500 мігрантів померли у Катарі, працюючи над підготовкою країни до чемпіонату світу з футболу 2022 року. Маленький арабський емірат втрапив у гучний скандал.