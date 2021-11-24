Покушение на свободу слова

Норвежские журналисты хотели снять репортаж о трудовом лагере, в котором находятся мигранты. В своем материале они хотели осветить нарушения прав человека в Катаре, где уже через год состоится чемпионат мира-2022.

Кстати Формула-1 объявила о первом в истории гран-при Катара

Медийщиков задержали во время прямого эфира, где они рассказывали об условиях, в которых работают эмигранты во время подготовки к турниру. Сообщается, что журналистов держали под стражей 30 часов.

Представителей СМИ власти Катара обвинили в "незаконном проникновении на частную собственность" и "съемку без разрешения".

Норвежцам не разрешили покинуть территорию со своим оборудованием. А отснятый материал был изъят и удален.

Позже Экеланда и Горбани отступили, они уже вернулись в Норвегию.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре возмутился действиями Катара, он назвал этот арест недопустимым.

Важно! Более чем 6500 мигрантов умерли в Катаре, работая над подготовкой страны к чемпионату мира по футболу 2022 года. Маленький арабский эмират попал в громкий скандал.