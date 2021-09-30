Перший в історії гран-прі Катару відбудеться 21 листопада. Формула-1 підтвердила, що гонка в Лусаїлі займе вільний слот у календарі сезону-2021. Формула-1 завітає у Катар, адже від свого етапу відмовилася Японія.

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Катар уклав угоду на 10 років з Формулою-1. Контракт набуде чинності з 2023 року. Відтак, у 2022 році гран-прі Катару не відбудеться.

До завершення сезону-2021 залишилося всього 7 етапів.

Розклад останніх гонок сезону-2021

Гран-прі Туреччини (9 – 10 жовтня)

Гран-прі США (22 – 24 жовтня)

Гран-прі Мехіко (Мексика) (5 – 7 листопада)

Гран-прі Сан-Паулу (Бразилія) (12 – 14 листопада)

Гран-прі Катару (19 – 21 листопада)

Гран-прі Саудівської Аравії (3 – 5 грудня)

Гран-прі Абу-Дабі (10 – 12 грудня)

У сезоні-2021 відбулося вже 15 етапів. Лідером загального заліку пілотів є семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон. У Кубку конструкторів лідирує команда Mercedes.