У "Шахтарі" провели тестування футболістів, тренерського штабу і персоналу на коронавірус. 6 жовтня стали відомі результати.

Всі вони негативні. Про це повідомляється на сайті донецького клубу.

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Але це тільки перша подібна процедура. 8 жовтня представникам клубу потрібно буде пройти повторне тестування.

Примітно, що Манор Соломон і Давід Хочолава вирушили до збірних Ізраїлю та Грузії відповідно. Їх чекають матчі кваліфікації Ліги націй.

Спалах коронавірусу у "Шахтарі"

Раніше позитивний тест на COVID-19 здали Пятов і Степаненко, а також кілька співробітників "Шахтаря". Це сталося після гри УПЛ з "Десною" (2:2).

У зв'язку з виявленими зараженнями в розташування національної команди України не вирушили Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес.