Перший подарунок у 2023 році: Лунін зіграє за Реал у Кубку Іспанії

У вівторок, 3 січня, Реал проведе свій перший матч у новому 2023 році. "Королівський клуб" зіграє у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Касереньйо.

За інформацією видання, командне тренування Реала пропустило два гравці основи – Тібо Куртуа та Дані Карвахаля. Обидва тренувались за індивідуальною програмою у спортзалі.

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Черговий шанс для українця

Номер один у мадридському клубі поступиться місцем у рамці воріт Андрію Луніну у найближчому кубковому матчі "вершкових". Лунін зіграє вже у першому поєдинку нового 2023 року.

Це буде лише 7-й матч для українського воротаря за Реал у сезоні-2022/2023. У поточному сезоні Андрій стояв за "Королівський клуб" в офіційних поєдинках за відсутності у загальній групі бельгійця. Куртуа пропускав певний період через травму.

У шести матчах Лунін пропустив 4 голи та у 2 матчах залишив свої володіння "на замку".

Нагадаємо, що Реал закінчив 2022 рік перемогою над Вальядолідом 0:2. Три очки у тому виїзному матчі "вершковим" приніс Карім Бензема, який оформив дубль наприкінці зустрічі.

Підопічні Карло Анчелотті за 15 турів набрали 38 очок. Стільки ж у лідера Ла Ліги Барселони, яка випереджає "вершкових" лише за додатковими показниками.

Контракт Луніна з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року. З 2018 року Андрій відіграв за мадридський клуб лише 11 матчів, 6 з яких були якраз у поточному сезоні-2022/2023.