По информации издания, командная тренировка Реала пропустила два игрока основы – Тибо Куртуа и Дани Карвахаля. Оба тренировались по индивидуальной программе в спортзале.

Читайте также Кто сядет под Куртуа: Реал планирует пригласить вратаря из России на смену Андрею Лунину

Очередной шанс для украинца

Номер один в мадридском клубе уступит место в рамке ворот Андрею Лунину в ближайшем кубковом матче "сливочных". Лунин сыграет уже в первом поединке нового 2023 года.

Это будет только 7-й матч для украинского вратаря за Реал в сезоне 2022/2023. В текущем сезоне Андрей стоял за "Королевский клуб" в официальных поединках из-за отсутствия в общей группе бельгийца. Куртуа пропускал определенный период из-за травмы.

В шести матчах Лунин пропустил 4 гола и в 2 матчах оставил свои владения "на замке".

Любопытно! Контракт Лунина с Реалом рассчитан до конца июня 2024г. С 2018 года Андрей отыграл за мадридский клуб всего 11 матчей, 6 из которых были как раз в текущем сезоне-2022/2023.