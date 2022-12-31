Вальядолід – Реал 0:2

Голи: Бензема, 83, (з пен.), 89

У звітному поєдинку ігрова перевага була за підопічними Карло Анчелотті. Футболісти "галактікос" більше володіли м'ячем і частіше наносили удари по воротам Жорді Масіпа.

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Бензема робить результат

Героєм матчу став французький нападник королівського клуба Карім Бензема, який наприкінці поєдинку оформив дубль у ворота Вальядоліда.

За десять хвилин до завершення матчу захисник господарів Хав'єр Санчес зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Спочатку арбітр не бажав ставити одинадцятиметровий, але після перегляду VAR змінив своє рішення. Крім того, за суперечки з рефері червону картку отримав Серхіо Леон – нападник Вальядоліда.

До позначки підійшов Бензема і чітко відправив м'яч у лівий нижній кут воріт. А за кілька хвилин француз зробив рахунок 2:0 на користь "вершкових".

Володар "Золотого м'яча" виграв боротьбу у двох захисників Вальядоліда і з меж штрафного майданчика пробив у лівий нижній кут воріт Масіпа.

До речі, український голкіпер Реалу Андрій Лунін провів увесь матч на лаві запасних.

Відеоогляд матчу Вальядолід – Реал

Завдяки цій перемозі "галактікос" випередили на одне очко Барселону і вийшли на перше місце в турнірній таблиці.

Варте уваги! Каталонці у суботу, 31 грудня, матимуть можливість обійти "вершкових". Команда Хаві прийматиме Еспаньол.