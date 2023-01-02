За інформацією видання, командне тренування Реала пропустило два гравці основи – Тібо Куртуа та Дані Карвахаля. Обидва тренувались за індивідуальною програмою у спортзалі.

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Черговий шанс для українця

Номер один у мадридському клубі поступиться місцем у рамці воріт Андрію Луніну у найближчому кубковому матчі "вершкових". Лунін зіграє вже у першому поєдинку нового 2023 року.

Це буде лише 7-й матч для українського воротаря за Реал у сезоні-2022/2023. У поточному сезоні Андрій стояв за "Королівський клуб" в офіційних поєдинках за відсутності у загальній групі бельгійця. Куртуа пропускав певний період через травму.

У шести матчах Лунін пропустив 4 голи та у 2 матчах залишив свої володіння "на замку".

Цікаво! Контракт Луніна з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року. З 2018 року Андрій відіграв за мадридський клуб лише 11 матчів, 6 з яких були якраз у поточному сезоні-2022/2023.