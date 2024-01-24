У сучасному світі футболісти можуть похвалитися безліччю співпраць із різноманітними брендами. Але пригадаємо одні з найперших рекламних колаборацій за участі легендарних футболістів зі світовим ім’ям, пише 24 Канал.

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Одвічна боротьба – Роналду з Coca-Cola VS Мессі з Pepsi

Усе своє існування ці дві торгові марки змагаються за свою прихильність серед покупців. Хтось беззаперечно стверджує, що напої однакові, а хтось переконуватиме, що вони таки різні на смак.

У футболі є своє сперечання, яке з поколінням не вщухає. Фанати не втомлюються думати і запитувати: "Мессі чи Роналду?". Тому можна лише здогадуватись, чи збіг, чи ні, зйомки Роналду і Мессі у рекламі головних конкурентів із виробництва газованих напоїв.

Роналду чи Мессі: Coca-Cola vs Pepsi / Фото компаній

Нагадаємо, що хоч і юний Роналду рекламував Coca-Cola, виступаючи ще за Манчестер Юнайтед, ця співпраця не завадила йому відкласти пляшки з напоєм на пресконференції перед матчем проти Угорщини під час Євро-2020, спричинивши неабиякий скандал.



Скандал Роналду із Coca-Cola на Євро-2020 / Кадр із відео

У 2010 Pepsi випустила рекламний ролик присвячений чемпіонату світу-2010, який відбувся у Південній Африці. Бренд представив девіз "Оновіть свій світ", а у рекламі знялись футбольні зірки – Кака, Дідьє Дрогба та інші.

Бекхем змінив відомого кухаря у рекламі Sainsbury’s

У 2011-му Девід Бекхем знявся у рекламі третьої за величиною мережі британських супермаркетів Sainsbury's. Важливим є те, що легенда рекламував не продукти чи інші товари, а соціальні програми, які ініціювала мережа гіпермагазинів. Наприклад, програма "Активні діти" або ж підтримка лондонських Паралімпійських ігор.



Бекхем рекламував соціальні проєкти Sainsbury's / Кадр із відео

Слід відзначити, що тоді зірковий спортсмен замінив у рекламі відомого на увесь світ британського кухаря Джеймі Олівера, який порвав зв'язки із мережею супермаркетів після 11 років спільних проєктів.

Сумнівна реклама з Пеле чи його двійником

Компанія Samsung проводила переговори з "Королем футболу", проте співпраця не склалась. Натомість у Samsung вирішили схитрувати та таки відзняти рекламу, але не зі справжнім Пеле. У 2016-му році легенда футболу подав позов до компанії на суму 30 мільйонів за те, що у рекламі прийняв участь його двійник.



Samsung використав двійника Пеле / Скриншот зі реклами

Були у житті колишнього футболіста, який відійшов у засвіти 29 грудня 2022-го року, й успішні рекламні колаборації. Відтак у 1970-му році дві вже відомі на той час компанії Puma та Adidas змагались за звання кращого бренду. Звісно, що вони скупились витрачати великі суми на рекламу. Але, щоб не змагатись за Пеле, компанії уклали договір, так званий "Пакт Пеле".



Пеле був обличчям Puma / Фото спортивного бренду

Документ було укладено з метою, аби не витрачати кошти у гонитві за рекламними пропозиціями для зірки футболу. Проте Puma порушила пакт завдяки своєму креативу. На чемпіонаті світу у 1970-му році після свистка судді про початок матчу, Пеле попросив секунду затримки, аби зав’язати свої бутси від бренду Puma. Без жодних сумнівів "Король футболу" привернув до себе усю увагу уболівальників. Подейкують, що за дану співпрацю футболіст отримав 25 тисяч доларів.

Колаборація Зідана із всесвітньовідомим Louis Vuitton

У 2010-му після презентування на подіумі нової колекції Adidas колишній тренер мадридського Реала отримав ще один рекламний проєкт. Того ж року легенда футболу разом з іншими зірками Марадоною та Пеле знявся у рекламі для всесвітньовідомого бренду Louis Vuitton.



Зідан у рекламі Louis Vuitton / Фото бренду

Неймар рекламував поліцейські окуляри

2013 року прорекламувати окуляри для поліцейських від компанії "Police Eyewear" запросили і тодішнього гравця Барселони Неймара. У цьому році разом із бразильцем у рекламі красувалась уругвайська супермодель, на ім'я Констанца Саравіа.



Неймар у рекламі поліцейських окулярів / Фото компанії

Матеріал підготувала Анна Задорожна