Правий вінгер збірної Марокко Хакім Зієш приїде у Москву, аби взяти участь у "цирку шапіто". Одноклубник нашого Михайла Мудрика по Челсі буде спостерігати за виставковим матчем, повідомляє 24 Канал із посиланням на московський Спартак.

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Зієш сидітиме поруч із колишнім гравцем збірної Нідерландів, а нині московського Спартака Квінсі Промесом, який відзначається своїми скандальними вчинками. Він має проблеми із законодавством Нідерландів, також Промеса підозрюють у замаху на вбивство і торгівлі наркотичними речовинами.

На арені Спартака зійдуться колективи із "дуже" вигадливими назвами – Бий біжи та Народна команда зі сторони лави запасних російського клубу. Росіяни знову відзначились своєю фантазією.



Хакім Зієш приїде на виставковий матч у Росію / Фото московського Спартака

Нагадаємо, що росіянам нічого не залишається, як грати на своїх "болотах". Адже збірні та клуби відсторонені від футбольних змагань під егідою ФІФА та УЄФА через повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала їх Росія.

Відзначимо, що Зієш виступає за Челсі з літа 2020-го року, коли перебрався із Аякса. У сезоні-2022/2023 марокканець провів за "синіх" 24 матчі, у яких віддав 3 гольові передачі.