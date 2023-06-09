Іван Ордець висловив бажання знову зіграти у футболці збірної України. Проте футболісту-зраднику таке щастя і близько не світить.

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Юда прокинувся

Іван Ордець, можливо, випив пігулку, яка допомогла йому забути про те, що відбувалося у світі протягом багатьох років. Гравець, який встиг пограти на Росії та не засудив війну, виявив бажання повернутись у ряди головної команди країни. Футболіст не вважає абсурдним те, що зрадники взагалі не повинні грати у "синьо-жовтій" футболці, а не те що бодай натякати на своє непотрібне нікому повернення.

Звичайно, я можу, я готовий грати у збірній. Я хочу, ясна річ. Але я не можу сам себе викликати туди. Це залежить від головного тренера. Якщо він вважатиме за потрібне викликати мене, то викличе,

– сказав Ордець.

Найабсурдніший абсурд

Іван Ордець, який грав за національну збірну України до 2018-го року (відіграв) 12 матчів, жадає повернутися у ряди "синьо-жовтих". Захисник перестав викликатися у лави головної команди країни після того, як у 2019-му році перебрався у Динамо з Москви. Тоді футболіст впевнено себе почував у Росії навіть тоді, коли країна-агресор розв'язала повномасштабну війну на території нашої держави.

До того ж захисник жодним чином не висловився про війну, а в той момент, коли терористи коїли жахіття з його рідним містом Волновахою, він безневинно перебував на корпоративі московського колективу, кайфуючи від життя та веселощів зі своїми російськими одноклубниками. Футболіст все ж відреагував на події в Україні, проте продовжував "годувати" Росію ще кілька місяців від початку повномасштабної війни. Після даного скандалу Ордець свою "мовчазну" позицію не змінив та перебрався у німецький Бохум, проте його репутацію це, звичайно ж, не врятувало.