Трансферний БУМ Карпат: команда Маркевича підписала 16 нових футболістів

Львівські Карпати нарешті офіційно оголосили новачків команди. "Левами" стали одразу 16 футболістів.

Львівський клуб підписав одного голкіпера, сімох захисників та півзахисників, а також одного футболіста нападу. Серед цих 16 новачків Карпат одразу два легіонери із Бразилії – Едуардо Сантос Соарес (півзахист) та Іґор Невес Алвес (напад).

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Маркевич має бути задоволений

Мирон Маркевич після повернення у Карпати займався кардинальною перебудовою команди. Зі старого складу залишились виступати у зелено-білій футболці лише 8 гравців. Із лідерами команди "леви" продовжили контракти.

Натомість керівництво клубу дало новому наставнику свободу на трансферному ринку, показавши, що повністю довіряють легендарному спеціалісту.

Хто став футболістом Карпат:

Андрій Кожухар – воротар (Земплін)

Богдан Векляк – захисник (Металург Запоріжжя)

Петро Долгов – захисник (вільний агент)

Олександр Мизюк – захисник (Металіст)

Павло Полегенько – захисник (Зоря)

Богдан Порох – захисник (Металіст)

Юрій Романюк – захисник (Металіст)

Тимофій Сухар – захисник (Скорук)

Єгор Демченко – півзахисник (Металіст)

Єгор Картушов – півзахисник (Металіст)

Владислав Клименко – півзахисник (Інгулець)

Ян Костенко – півзахисник (СК Полтава)

Кирило Матвєєв – півзахисник (Кремень)

Євген Підлепенець – півзахисник (Металіст)

Едуардо Сантос Соарес – півзахисник (Радуня)

Іґор Невес Алвес – нападник (Аль-Хамра)

Маркевич наголошував, що на зборах до команди на перегляд має прибути ще один легіонер із Бразилії. Клуб хоче підсилитись ще фактурним форвардом.

Відзначимо, що Карпати розпочали підготовку до сезону у Львові, а згодом вирушили в Ужгород, де вже провели два контрольні спаринги – проти Севлюша (6:0) та Хуста (2:4). Якраз з останнім "зелено-білі" зіграють у першому турі нового сезону Першої ліги України (28 липня).

Ще один товариський матч львів'яни провели перед виїздом у Закарпаття. На стадіоні "Україна" Карпати врятувались від поразки у грі проти Агробізнеса, який повертається у Першу лігу країни (1:1). Єдиний гол за "зелено-білих" забив капітан команди Денис Кожанов.

Підсилюються Карпати не лише склад команди. До клубу повернувся його колишній гравець Михайло Кополовець, який буде займатись селекцією "левів". Останні роки був спортивним директором у клубі УПЛ Минаї.