Львовский клуб подписал одного голкипера, семерых защитников и полузащитников, а также одного футболиста нападения. Среди этих 16 новичков Карпат сразу два легионера из Бразилии – Эдуардо Сантос Соарес (полузащита) и Игорь Невес Алвес (нападение).

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Маркевич должен быть доволен

Мирон Маркевич по возвращении в Карпаты занимался кардинальной перестройкой команды. Из старого состава остались выступать в зелено-белой футболке всего 8 игроков. С лидерами команды "львы" продлили контракты.

Руководство клуба дало новому наставнику свободу на трансферном рынке, показав, что полностью доверяют легендарному специалисту.

Кто стал футболистом Карпат:

Андрей Кожухарь – вратарь (Земплин)

Богдан Векляк – защитник (Металлург Запорожья)

Петр Долгов – защитник (свободный агент)

Александр Мизюк – защитник (Металлист)

Павел Полегенько – защитник (Заря)

Богдан Порох – защитник (Металлист)

Юрий Романюк – защитник (Металлист)

Тимофей Сухарь – защитник (Скорук)

Егор Демченко – полузащитник (Металлист)

Егор Картушов – полузащитник (Металлист)

Владислав Клименко – полузащитник (Ингулец)

Ян Костенко – полузащитник (СК Полтава)

Кирилл Матвеев – полузащитник (Кремень)

Евгений Подлепенец – полузащитник (Металлист)

Эдуардо Сантос Соарес – полузащитник (Радуня)

Игорь Невес Алвес – нападающий (Аль-Хамра)

Маркевич отмечал, что на собрании в команду на просмотр должен прибыть еще один легионер из Бразилии. Клуб хочет усилиться еще фактурным форвардом.

Отметим, что Карпаты начали подготовку к сезону во Львове, а затем отправились в Ужгород, где уже провели два контрольных спарринга – против Севлюша (6:0) и Хуста (2:4). Как раз с последним "зелено-белые" сыграют в первом туре нового сезона Первой лиги Украины (28 июля).

Еще один товарищеский матч львовяне провели перед выездом в Закарпатье. На стадионе "Украина" Карпаты спаслись от поражения в игре против Агробизнеса, возвращающегося в Первую лигу страны (1:1). Единственный гол за "зелено-белых" забил капитан команды Денис Кожанов.

К слову. Карпаты усиливаются не только состав команды. В клуб вернулся его бывший игрок Михаил Кополовец, который будет заниматься селекцией "львов". В последние годы был спортивным директором в клубе УПЛ Минаи.