Львовский клуб подписал одного голкипера, семерых защитников и полузащитников, а также одного футболиста нападения. Среди этих 16 новичков Карпат сразу два легионера из Бразилии – Эдуардо Сантос Соарес (полузащита) и Игорь Невес Алвес (нападение).
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Маркевич должен быть доволен
Мирон Маркевич по возвращении в Карпаты занимался кардинальной перестройкой команды. Из старого состава остались выступать в зелено-белой футболке всего 8 игроков. С лидерами команды "львы" продлили контракты.
Руководство клуба дало новому наставнику свободу на трансферном рынке, показав, что полностью доверяют легендарному специалисту.
Кто стал футболистом Карпат:
- Андрей Кожухарь – вратарь (Земплин)
- Богдан Векляк – защитник (Металлург Запорожья)
- Петр Долгов – защитник (свободный агент)
- Александр Мизюк – защитник (Металлист)
- Павел Полегенько – защитник (Заря)
- Богдан Порох – защитник (Металлист)
- Юрий Романюк – защитник (Металлист)
- Тимофей Сухарь – защитник (Скорук)
- Егор Демченко – полузащитник (Металлист)
- Егор Картушов – полузащитник (Металлист)
- Владислав Клименко – полузащитник (Ингулец)
- Ян Костенко – полузащитник (СК Полтава)
- Кирилл Матвеев – полузащитник (Кремень)
- Евгений Подлепенец – полузащитник (Металлист)
- Эдуардо Сантос Соарес – полузащитник (Радуня)
- Игорь Невес Алвес – нападающий (Аль-Хамра)
Маркевич отмечал, что на собрании в команду на просмотр должен прибыть еще один легионер из Бразилии. Клуб хочет усилиться еще фактурным форвардом.
Отметим, что Карпаты начали подготовку к сезону во Львове, а затем отправились в Ужгород, где уже провели два контрольных спарринга – против Севлюша (6:0) и Хуста (2:4). Как раз с последним "зелено-белые" сыграют в первом туре нового сезона Первой лиги Украины (28 июля).
Еще один товарищеский матч львовяне провели перед выездом в Закарпатье. На стадионе "Украина" Карпаты спаслись от поражения в игре против Агробизнеса, возвращающегося в Первую лигу страны (1:1). Единственный гол за "зелено-белых" забил капитан команды Денис Кожанов.