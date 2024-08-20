Битва іменитих клубів у Кубку України: онлайн-трансляція матчу Карпати – Чорноморець

У середу, 21 серпня, відбудуться перші матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу. На цій стадії розпочинають свій шлях у турнірі сім команд УПЛ із найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону.

Найстатуснішим поєдинком цього етапу буде зустріч між львівськими Карпатами та одеським Чорноморцем. Імениті клуби закриватимуть програму ігрового дня, пише 24 Канал.

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Зустріч клубів з великою історією

Матч відбудеться на стадіоні "Україна" у Львові. Стартовий свисток арбітра пролунає о 18:00.

У нинішній кампанії обидва колективи встигли провести по три поєдинки в Українській Прем'єр-лізі. Наразі вони розташувалися у середині турнірної таблиці.

"Леви" набрали чотири очки, при цьому зігравши вже з двома призерами минулого чемпіонату. "Моряки" ж у минулому турі набрали свої перші три залікові бали у грі з Колосом.

Трішки статистики. Це буде 74-й матч в історії особистих протистоянь між клубами. Невеличку перевагу мають одесити – 25 проти 20 перемог львів'ян, ще 28 разів було зафіксовано нічийний рахунок.

Дивіться відеотрансляцію матчу Карпати – Чорноморець

Зазначимо, що наступні матчі в УПЛ Карпати й Чорноморець проведуть 26 серпня на виїзді. "Леви" гратимуть проти ЛНЗ, а "моряки" протистоятимуть Лівому берегу.