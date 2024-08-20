Найстатуснішим поєдинком цього етапу буде зустріч між львівськими Карпатами та одеським Чорноморцем. Імениті клуби закриватимуть програму ігрового дня, пише 24 Канал.

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Зустріч клубів з великою історією

Матч відбудеться на стадіоні "Україна" у Львові. Стартовий свисток арбітра пролунає о 18:00.

У нинішній кампанії обидва колективи встигли провести по три поєдинки в Українській Прем'єр-лізі. Наразі вони розташувалися у середині турнірної таблиці.

"Леви" набрали чотири очки, при цьому зігравши вже з двома призерами минулого чемпіонату. "Моряки" ж у минулому турі набрали свої перші три залікові бали у грі з Колосом.

Трішки статистики. Це буде 74-й матч в історії особистих протистоянь між клубами. Невеличку перевагу мають одесити – 25 проти 20 перемог львів'ян, ще 28 разів було зафіксовано нічийний рахунок.

Дивіться відеотрансляцію матчу Карпати – Чорноморець

Зазначимо, що наступні матчі в УПЛ Карпати й Чорноморець проведуть 26 серпня на виїзді. "Леви" гратимуть проти ЛНЗ, а "моряки" протистоятимуть Лівому берегу.