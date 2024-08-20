Самым статусным поединком этого этапа будет встреча между львовскими Карпатами и одесским Черноморцем. Именитые клубы будут закрывать программу игрового дня, пишет 24 Канал.

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Встреча клубов с большой историей

Матч состоится на стадионе "Украина" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00.

В нынешней кампании оба коллектива успели провести по три поединка в Украинской Премьер-лиге. Сейчас они расположились в середине турнирной таблицы.

"Львы" набрали четыре очка, при этом сыграв уже с двумя призерами прошлого чемпионата. "Моряки" же в прошлом туре набрали свои первые три зачетных балла в игре с Колосом.

Немножко статистики. Это будет 74-й матч в истории личных противостояний между клубами. Небольшое преимущество имеют одесситы – 25 против 20 побед львовян, еще 28 раз был зафиксирован ничейный счет.

Смотрите видеотрансляцию матча Карпаты – Черноморец

Отметим, что следующие матчи в УПЛ Карпаты и Черноморец проведут 26 августа на выезде. "Львы" будут играть против ЛНЗ, а "моряки" будут противостоять Левому берегу.