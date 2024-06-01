"Це добре для Барселони": наставник Реала прокоментував звільнення Хаві

Карло Анчелотті висловив свою думку щодо звільнення Хаві Ернандеса з Барселони. Він вважає, що це було правильне рішення.

Нещодавно Барселона звільнила Хаві Ернандеса з посади головного тренера після того, як вмовила його залишитись. Причиною цьому стали висловлювання Хаві, які розлютили президента "каталонців", зокрема в наставнику розчарувались і вболівальники.

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Що думає Анчелотті про звільнення Хаві

Наставник Реала зазначив, що це частина роботи тренера і Ернандес з часом це зрозуміє.

Коли між клубом і тренером немає хороших стосунків, найкраще розлучитися. Таке траплялося зі мною багато разів, у Наполі, у Баварії, у Челсі. Краще розлучитися, і я думаю, що це добре для Хаві і, можливо, добре для Барселони,

– розповів Карло Анчелотті.

Хаві Ернандес очолив Барселону в листопаді 2021 року. У сезоні-2022/2023 він привів команду до лідерства в чемпіонаті Іспанії.

Новим тренером "каталонців" став Ганс-Дітер Флік. Контракт розрахований до 2026 року.