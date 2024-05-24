Наприкінці квітня керівництво Барселони вмовило Хаві залишитись у клубі. Однак тренер розчарував вболівальників, а згодом і розізлив президента "каталонців", через що з'явилась інформація про його відставку.

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Хансі Флік може замінити Хаві

Деталі контракту поки не розголошуються, однак Барселона хоче запропонувати Фліку односезонну угоду з можливістю продовжити її ще на один рік, залежно від результатів команди.

Хансі Флік та спортивний директор "каталонців" Деко провели розмову і узгодили контракт, який сподобався Жоану Лапорті.

Фабріціо Романо повідомив, що Хаві Ернандеса вже звільнено з посади головного тренера. За кілька днів Барселона оголосить нового наставника.

Це означає, що матч 26 травня проти Севільї стане для Хаві останнім на чолі "синьо-гранатових".

Довідка. Хаві Ернандес очолив Барселону в листопаді 2021 року. У сезоні-2022/2023 він привів команду до лідерства в чемпіонаті Іспанії.

Наразі "каталонці" посідають другу позицію в чемпіонаті Іспанії. Команда заробила 82 бали і відірвалась від Жирони на 4 очки.

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