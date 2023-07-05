Найтитулованіший тренер Європи очолить збірну Бразилії: але є один нюанс

Збірна Бразилії оголосила тренера, який очолить команду у майбутньому. Із "селесао" працюватиме нинішній наставник мадридського Реала Карло Анчелотті.

Ім'я майбутнього нового тренера "селесао" сповістив президент Бразильської конфедерації футболу Едналдо Родрігес. За його словами, Карло Анчелотті повезе команду на Кубок Америки, який відбудеться у 2024 році.

Читайте також Легіонер, який феєрив на Євро-2023, не повернеться у Динамо: де опинився футболіст

Підтвердили чутки про тренера "вершкових"

Контракт із італійським наставником буде розрахований до кінця чемпіонату світу-2026. Цікаво, що у складі Реала грає одразу декілька зірок збірної Бразилії – Вінісіус Жуніор, Родріго та Едер Мілітао.

Це буде перший досвід для Анчелотті на чолі національної команди. Із 1992-го по 1995-й роки був асистентом головного тренера у збірній Італії. Далі виключно працював на клубному рівні.

До цього часу бразильську збірну очолюватиме Фернандо Дініз, який поєднуватиме роботу у "селесао" та футбольному клубі Флуміненсе.

Схоже, що керівництву Реала вже потрібно шукати заміну Анчелотті. Карло поєднаний угодою з мадридським клубом до 30 червня 2024 року.

Ще раніше ЗМІ сватали Анчелотті до керма збірної Бразилії. Тепер цю інформацію підтвердили у місцевій футбольній конфедерації.

Нагадаємо, що раніше Бразилію очолював Тіте, але після не надто гарного виступу команди на ЧС-2022 покинув посаду головного тренера "селесао". Бразильці під його керівництвом вилетіли на стадії чвертьфіналу від Хорватії.