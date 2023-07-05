4 липня Динамо Батумі оголосило про перехід 22-річного Георгія Цитаішвілі. Мова йде про річну оренду (до кінця червня 2024 року). Для Гіо це чергова оренда після виступів у Польщі.

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Повернувся додому

Новий клуб Гіо лідирує у Лізі Еровнулі, випереджаючи на 4 бали найближчого суперника Сабуртало. 4 липня Динамо Батумі програло у серії пенальті Динамо Тбілісі у фіналі Суперкубка Грузії – 1:1 (основний час) та 4:3 (по пенальті).



Георгій Цитаішвілі – гравець Динамо Батумі / Фото грузинського клубу

Гарний виступ на молодіжному Євро-2023

У сезоні-2022/2023 правий вінгер із Грузії відіграв 29 матчів, у яких відзначився голом та 2 асистами. Після чого разом зі збірною Грузії U-21 вирушив на молодіжне Євро-2023. Його національна команда змогла дійти до чвертьфіналу, де прикро у серії пенальті поступилась Ізраїлю у боротьбі за вихід в 1/2 фіналу змагань.

Цитаішвілі взяв участь в усіх чотирьох поєдинках за грузинську "молодіжку", у яких забив гол у ворота Бельгії на груповому раунді та віддав дві результативні передачі у стартовому матчі проти Португалії. У цьому поєдинку грузини створили справжню сенсацію, обігравши португальців 2:0.

Загалом у футболці "молодіжки" Грузії Гіо провів за весь час 5 зустрічей, а за головну команду країни – 14 (1 гол). Нагадаємо, що свого часу футболіст виступав за українську молодіжну збірну та інші національні команди різних вікових категорій. Але згодом вибір Гіо припав на користь Грузії, тому тепер він виступає за цю країну.

До слова. Контракт Цитаішвілі із Динамо розрахований до кінця червня 2025 року. Тому незабаром Георгій може стати повноцінним футболістом іншої команди. Його трансферну вартість оцінюють у 600 тисяч євро.