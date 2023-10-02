Неочікуваний опонент: Усику радять поспарингуватись із Кличком напередодні дуелі з Ф'юрі

Олександру Усику порадили позмагатись із цікавим спаринг-партнером. Все піде на користь україцеві.

Олександр Усик може провести тренувальний поєдинок з Володимиром Кличком. Українцеві потрібно добре підготуватись до дуелі з пихатим британцем.

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Складно скопіювати Тайсона

Колишній чемпіон світу Карл Фроч вирішив дати цінну пораду Олександру Усику. Британський боксер переконаний, що перед мегафайтом з Тайсоном Ф'юрі українцеві варто попросити Володимира Кличка стати його спаринг-партнером. Фроч вважає, що, аби підготуватися до бою з "Циганським королем", Усику потрібен хтось зростом щонайменше два метри.

Карл переконаний, що Володимир Кличко став би хорошим спаринг-партнером для Олександра, оскільки це боєць світового класу, який може влаштувати важкий спаринг і при цьому має потрібний зріст і розмах рук. З іншої сторони Фроч вважає, що більше немає таких хороших боксерів, як Ф'юрі, а також впевнений, що ніхто не зрівняється з Тайсоном у плані габаритів і ваги. Тому скопіювати "Циганського короля" практично неможливо, проте Усику з Кличком варто спробувати це зробити.

Що відомо про бій Усика з "Циганським королем"

Українець та британець уже підписали контракт на бій за абсолют.

Поєдинок відбудеться у грудні цього року, або у січні наступного. Та от стовідсотково уже відомо, що мегафайт пройде у Саудівській Аравії.

Офіційне оголошення поєдинку пролунає відразу після бою Ф'юрі – Нганну, який пройде 28-го жовтня в тій ж Саудівській Аравії.

Організатори двобою підписали з кожним боксером індивідуальний контракт, тому сторонам не доведеться ділити гонорар.

Також стало відомо те, що вболівальники зможуть побачити подібний мегафайт ще одного разу. Діло в тому, що в угоді між сторонами підписаний пункт про реванш.

У 2015-му році Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі за одноголосним рішенням суддів.