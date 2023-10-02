Володимир Кличко зізнався, що не готовий піти на фронт. Та от легендарний спортсмен впевнений, що на нього чекає інша місія.

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Гідно все пояснив

Володимир Кчичко відвідав шоу доктора Маркуса Лінца у Німеччині, де йому поставили досить складне запитання, котре стосується готовності померти за свою державу. Український атлет, у свою чергу, не розгубився та розумно обґрунтував свою думку. Зокрема, легендарний боксер відзначив, що він готовий жити за свою країну, що, на його думку, є набагато складнішим. До того ж спортсмен зізнався, що досить часто чує подібне запитання.

Якщо в тебе в руку вже є автомат і тебе відправляють на фронт. Ось у чому різниця між російськими та українськими солдатами. Ні, я не готовий померти за Україну. Я готовий жити за свою країну. Це складніше, ніж померти. Також до останнього готують і дітей. Ви адаптуєтеся. Ви звикаєте до цього. Ви переходите у "цифровий формат". Тому що завдяки "хорошій цифровізації" людина має можливість дізнатися, до чого готується ворог, і уникнути трагедії,

– сказав Кличко.

До того ж Володимир розповів, що чув низку історій про те, як російські солдати зі зброєю, або навіть без, рвуться у бій, у результаті якого помирають. Згодом у подібні штурми посилають все нових і нових бійців, на яких чекає ідентична доля. Кличко відзначив, що це погляд на життя рабів, а українці зовсім інші, оскільки ми – вільні люди, оскільки ті українці, які перебувають на фронті, вони не мобілізовані, а добровольці.

Ба більше, колишній боксер запевнив, що нашим героям потрібна "підтримка в тилу", проте майже кожен українець вчиться поводитися зі зброєю, проходить курси з тактичної медицини та як поводитися під час обстрілів.

Цікаво. В інтерв'ю французькому виданню L'Equipe у 2015-му році Володимир Кличко заявляв, що готовий на фронті захищати територіальну цілісність України від військової агресії Росії.