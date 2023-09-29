Український боксер Олександр Усик та епатажний британець Тайсон Ф'юрі офіційно підписали контракт на бій. Переможець мегафайту стане володарем усіх титулів хевівейту та здобуде звання абсолютного чемпіона світу.

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"Бій століття" вже реальність

Френк Воррен, промоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, прокоментував новину про підписання контракту на бій за абсолют. Відомий боксерський менеджер не приховував свого задоволення. У вітальному повідомленні Воррен подякував саудитам за організацію бою.

Це найбільший бій, який лише може бути у нашому спорті. Дякую його величності Туркі Алалшіху та GEA (Головне управління розваг у Саудівській Аравії – 24 Канал),

– написав Воррен у своєму Твіттері.

Коли офіційно оголосять бій

У коментарі журналісту Майклу Бенсону Воррен повідомив, що офіційне оголошення бою Усик – Ф'юрі відбудеться після поєдинку Тайсона з Френсісом Нганну.

Нагадаємо, що комерційний бій Ф'юрі та ексчемпіона UFC Френсіса Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. На цей поєдинок британець не буде виставляти свій пояс чемпіона WBC.

Важливо! За даними відомого інсайдера Майка Коппінджера, не виключно, що бій Усик – Ф'юрі може відбутися вже цього року – 23 грудня. Резервна дата поєдинку – січень 2024 року.