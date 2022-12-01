Футболісти збірної Марокко повністю переграють захист Канади. Вже на 23-й хвилині зустрічі рахунок став 2:0 на користь "левів Атласа".

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Форвард марокканців Юссеф Ен Несірі отримав розрізний пас метрів на 50 і одним дотиком наніс вбивчого удару на межі штрафного майданчику. Голкіпер "кленових" не зміг врятувати команду від голу.

Відео голу Ен Несірі

Нагадаємо, що в паралельному матчі групи F грають збірні Хорватії та Бельгії. У марокканців є всі шанси залишити одного з призерів минулого Мундіалю за бортом турніру.