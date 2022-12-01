В матчі третього туру групи F збірна Марокко зуміла відкрити рахунок вже на 4-й хвилині. Хавбек марокканців Хакімі Зієш скористався помилкою захисту Канади.

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Футболіст "кленових" віддав пас на свого голкіпера, який вимушений був вибігати далеко з воріт. Непідготовлену передачу воротаря канадців перехопив Хакім Зієш і в один дотик, ударом "черпачком", закинув м'яч за комірець Мілану Боряну.

Відео голу Зієша

Нагадаємо, Канада вже втратила шанси продовжити виступи на ЧС-2022, а Марокко у матчі влаштує навіть нічия.