У вірменському Єревані продовжується чемпіонат Європи з важкої атлетики. Україну представляють 17 спортсменів, серед яких п'ять чоловіків та дванадцять жінок, пише 24 канал.

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В перші два ігрові дні нашій збірній підкорились п'ять медалей. Дві бронзи принесла Ангеліна Ломачинська (до 49 кілограмів), а у неділю три срібла взяла Світлана Самуляк (до 55 кілограмів).

Третій же день перевершив обидва минулих. Україна поклала до своєї скарбнички аж шість нагород. Героїнею дня стала Каміла Конотоп, яка у ваговій категорії до 59 кілограмів взяла три золоті нагороди.

Спортсменка з Харківщини оновила європейський рекорд як у поштовху (129 кг), так і у ривку (106 кг). Сумарні 235 кілограмів також стали континентальним рекордом.

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У цьому ж змаганні три бронзові медалі підкорились іншій українці Надії Шпильці. Дівчина підкорила 114 кг у поштовху і 93 кг у ривку і всього на два кілограми відстала від срібної Ніни Стеркс з Бельгії.

Результати жіночих змагань на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 59 кілограмів: