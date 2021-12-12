Камбосос вперше прокоментував перемогу Ломаченка та включив українця у список суперників

Володар титулів WBO, WBA, IBF, WBC Franchise у легкій вазі Джордж Камбосос прокоментував перемогу Василя Ломаченка. Український боксер ефектно побив Річарда Коммі.

Наступний бій Камбососа відбудеться у 2022 році

Ломаченко та Коммі провели в ринзі 12 раундів й український боксер здобув переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів.

До теми Ломаченко впевнено переміг Коммі, відправивши ганця в один нокдаун

Камбосос назвав відмінним поєдинок Ломаченка проти Коммі. Він сказав, що тепер Василь – один з його потенційних суперників.

Серед інших боксерів – Камбосос згадав про Девіна Хейні, Джервонту "Танка" Девіса та Раяна Гарсію.

Відмінний боксерський поєдинок Ломи, який ставить його на рівні з Хейні, Танком та Раяном, навіть після його поразки у бою проти Теофімо. Респект Коммі, воїну, який добре тримався. З нетерпінням чекаю бою з одним із них у 2022 році, від імені імператора,

– написав Камбосос та опублікував картинку.



Камбосос чекає на наступного суперника / Фото Lunatoonboxing

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