Джордж Камбосос впевнений, що Василь Ломаченко не мав ніякого стимулу на ринзі проти Теофімо Лопеса. Боксер готовий дати гідний бій американцю.

Джордж Камбосос є обов'язковим претендентом по лінії IBF. Тому Лопес повинен провести захист титулу саме проти австралійця.

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Причина поразки Ломаченка

27-річний боксер із Сіднея поділився думками щодо минулого бою його майбутнього суперника. До слова, у жовтні 2020 року Теофімо переміг Василя Ломаченка та забрав з-під носа українця звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Камбосос вважає, що головною причиною поразки українця стала відсутність мотивації, у нього немає тієї жаги до перемоги: "У нього більше немає стимулу. І ось чому я не думаю про гроші. Хлопці підіймаються на вершину, починають заробляти великі гроші, але потім вони позбавляються мотивації".

На відміну від Ломаченка, я голодний до перемог. І я вважаю, що у нього не було ніякої мотивації перед цим боєм, з ним покінчено. Він отримав свої гроші,

– заявив Джордж.