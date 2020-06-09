Боксер легкої ваги Джордж Камбосос вже думає за бій із легендарним українцем Василем Ломаченком. Австралійський легковаговик вважає себе найкращим у своїй країні.

Про можливий поєдинок повідомило видання The Age. Боксер хоче провести бій на рідній землі у Австралії.

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Гучні мрії боксера

Боксер вважається непереможним у Австралії. Камбосос мріє битися за всі пояси дивізіону.

За словами боксера, поєдинок із українцем може побити усі рекорди за цифрами у боксі. Боксер прогнозує 60 тисяч вболівальників на трибунах Marvel Stadium.

Коли я виграю в бою за звання претендента, то буду битися з переможцем бою Лопес – Ломаченко. Ми будемо воювати за всі пояси,

– заявив австралієць.

Відомий промоутер Боб Арум сказав, що він з радістю зробить бій Камбосос – Ломаченко в Австралії.