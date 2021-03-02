Никакой мотивации: Камбосос назвал причину поражения Ломаченко от Лопеса
Джордж Камбосос уверен, что у Василия Ломаченко не было никакого стимула на ринге против Теофимо Лопеса. Боксер готов дать достойный бой американцу.
Источник:ютуб FightHype.com
Джордж Камбосос – обязательный претендент по линии IBF. Поэтому Лопес должен провести защиту титула именно против австралийца.
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Причина поражения Ломаченко
27-летний боксер из Сиднея поделился мыслями относительно прошлого боя его будущего соперника. К слову, в октябре 2020 года Теофимо победил Василия Ломаченко и забрал из-под носа украинца звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Камбосос считает, что главной причиной поражения украинца стало отсутствие мотивации, у него нет той жажды к победе: "У него больше нет стимула. И вот почему я не думаю о деньгах. Ребята взбираются на вершину, начинают зарабатывать большие деньги, но потом они лишаются мотивации".
В отличие от Ломаченко, я голоден до побед. И я считаю, что у него не было никакой мотивации перед этим боем, с ним покончено. Он получил свои деньги,
– заявил Джордж.
- Ранее Камбосос заявлял, что готов провести бой против Ломаченко, который побил бы все рекорды бокса. Боксер хотел провести бой на родной земле.
- Известный промоутер Боб Арум сказал, что он с радостью сделает бой Камбосос – Ломаченко в Австралии.
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