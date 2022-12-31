Українське дербі в Австралії: Калініна обіграла Ястремську в кваліфікації турніру WTA 500

Дві українські тенісистки зустрілися у півфіналі кваліфікації турніру WTA 500, який відбудеться в Аделаїді. Перемогу святкувала перша ракетка України.

Матч за вихід до фіналу кваліфікації між Ангеліною Калініною та Даяною Ястремською тривав 1 годину 49 хвилин. За підсумком двох сетів перемогу здобула перша ракетка України.

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Обидві партії Калініна виграла з рахунком 6:4. Проте перемога не була легкою для Ангеліни. У другому сеті перша ракетка України поступалася з рахунком 1:4. Але потім зуміла зібратися і виграти п'ять геймів поспіль.

Тож у підсумку Калініна здобула перемогу 2:0.

Аделаїда. Півфінал кваліфікації

Ангеліна Калініна (Україна) – Даяна Ястремська (Україна) 2:0 (6:4, 6:4)

У фіналі кваліфікації Ангеліна Калініна зустрінеться з угоркою Анною Бондар. Їхня попередня зустріч на Вімблдоні завершилася перемогою українки.

Ще одним представником України у фіналі кваліфікації турніру WTA 500 в Аделаїді буде Марта Костюк. У півфіналі вона здолала іспанку Крістіну Буксу із рахунком 2:0 (7:6; 6:4). У фіналі українській тенісистці буде протистояти єгиптянка Маяр Шеріф.

Фінал кваліфікації на турнір в Аделаїді відбудеться у неділю, 1 січня. Основна сітка турніру стартує з 2 січня і триватиме до 8 січня 2023 року.

Раніше ми повідомляли, що Ангеліна Калініна вперше виграла турнір серії WTA. Українка успішно виступила у французькому Ліможі. На даний момент Ангеліна посідає 39 місце у рейтингу WTA.