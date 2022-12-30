Вже 16 січня 2023 року у австралійському Мельбурні стартує тенісний турнір Australian Open. Директор змагань Крейг Тайлі розповів шокуючу новину – Мельбурн може втратити престижний тенісний турнір серії Grand Slam.

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Тайлі: Ми мали багато зацікавлених людей

За словами Тайлі, Мельбурн складно пережив пандемію коронавірусу та був жорстко ізольованим від іншого світу під час Відкритого чемпіонату Австралії протягом 2021 та 2022 років. Через це подивитись на тенісні змагання могла прийти лише обмежена кількість уболівальників.

Щоправда, ще з 2010 року ширяться чутки про можливе перенесення Australian Open у Сідней чи навіть китайський Шанхай.

"Ми мали багато зацікавлених людей. Компанії прямих інвестицій знають, що за здорових часів це дуже хороший бізнес, дуже привабливий для приватних інвестицій. Тож інтерес був чималий, і це було лише початком. Я знаю, що це обговорювалося безперечно. На мій особистий погляд, Відкритий чемпіонат Австралії завжди повинен проходити в Мельбурні – я завжди виступав за це і вважаю, що це турнір Мельбурна", – розповів директор турніру.

Цікаво! Мельбурн має право проведення Australian Open до 2046 року, а сам турнір проводять ще з далекого 1905 року.

Нагадаємо, що Відкритий чемпіонат Австралії триватиме до 29 січня. Призовий фонд Australian Open-2023 буде рекордним – 76,5 мільйона доларів. Чемпіон турніру отримає 2,975 мільйона доларів. Ця сума буде однаковою для чоловіків та жінок.

Торік переможцями одиночних розрядів турніру стали Рафаель Надаль та Ешлі Барті, яка у березні 2022 року несподівано закінчила кар'єру.