Матч за выход в финал квалификации между Ангелиной Калининой и Даяной Ястремской длился 1 час 49 минут. По итогам двух сетов победила первая ракетка Украины.
Читайте также Мельбурн неожиданно может потерять престижный турнир по теннису Australian Open
Обе партии Калинина выиграли со счетом 6:4. Однако победа не была легкой для Ангелины. Во втором сете первая ракетка Украины уступала со счетом 1:4. Но потом сумела собраться и выиграть пять геймов подряд.
Так что в итоге Калинина одержала победу 2:0.
Аделаида. Полуфинал квалификации
- Ангелина Калинина (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) 2:0 (6:4, 6:4)
В финале квалификации Ангелина Калинина встретится с представительницей Венгрии Анной Бондарь. Их предыдущая встреча на Уимблдоне завершилась победой украинки.
Еще одним представителем Украины в финале квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде стала Марта Костюк. В полуфинале она одолела испанку Кристину Буксу со счетом 2:0 (7:6; 6:4). В финале украинской теннисистке будет противостоять египтянка Майар Шериф.
Ранее мы сообщали, что Ангелина Калинина впервые выиграла турнир серии WTA. Украинка успешно выступила во французском Лиможе. На данный момент Ангелина занимает 39-е место в рейтинге WTA.