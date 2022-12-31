Матч за выход в финал квалификации между Ангелиной Калининой и Даяной Ястремской длился 1 час 49 минут. По итогам двух сетов победила первая ракетка Украины.

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Обе партии Калинина выиграли со счетом 6:4. Однако победа не была легкой для Ангелины. Во втором сете первая ракетка Украины уступала со счетом 1:4. Но потом сумела собраться и выиграть пять геймов подряд.

Так что в итоге Калинина одержала победу 2:0.

Аделаида. Полуфинал квалификации

Ангелина Калинина (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) 2:0 (6:4, 6:4)

В финале квалификации Ангелина Калинина встретится с представительницей Венгрии Анной Бондарь. Их предыдущая встреча на Уимблдоне завершилась победой украинки.

Еще одним представителем Украины в финале квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде стала Марта Костюк. В полуфинале она одолела испанку Кристину Буксу со счетом 2:0 (7:6; 6:4). В финале украинской теннисистке будет противостоять египтянка Майар Шериф.

Достойно внимания! Финал квалификации на турнир в Аделаиде состоится в воскресенье, 1 января. Основная сетка турнира стартует 2 января и продлится до 8 января 2023 года.

Ранее мы сообщали, что Ангелина Калинина впервые выиграла турнир серии WTA. Украинка успешно выступила во французском Лиможе. На данный момент Ангелина занимает 39-е место в рейтинге WTA.