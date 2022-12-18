Українка Ангеліна Калініна виграла свій перший турнір на рівні WTA. Наша спортсменка у фіналі зустрічалася з представницю Данії Кларою Таусон (115-те місце у світовому рейтингу WTA).
Читайте також В парі з Калашниковою: українка Марта Костюк стала переможницею турніру у Франції
Фінальний матч тривав 2 години 18 хвилин. Калініна під час матчу чотири рази подала навиліт, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала чотири з дев'яти брейкпоїнтів.
У підсумку перша ракетка України обіграла в трьох сетах 19-річну Клару Таусон із рахунком 6:3, 5:7, 6:4.
Ангеліна Калініна з трофеєм WTA / instagram.com/angie_kalinina
WTA 125. Лімож (Франція). Фінал
- Ангеліна Калініна (Україна, 5) – Клара Таусон (Данія) – 2:1 (6:3, 5:7, 6:4)
Варто зазнначити, що для Калініної це дебютний трофей на рівні WTA. Раніше тенісистка вигравала турніри на рівні туру ITF.
Шлях Калініної до перемоги у Ліможі:
- R32: Кароль Монне (Франція) – 6:4, 6:0
- R16: Дженні Лім (Франція) – 6:0, 6:0
- QF: Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:1
- SF: Ганна Блінкова (Росія) – 7:5, 6:4
- F: Клара Таусон (Данія) – 6:3, 5:7, 6:4