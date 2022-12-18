Українка Ангеліна Калініна виграла свій перший турнір на рівні WTA. Наша спортсменка у фіналі зустрічалася з представницю Данії Кларою Таусон (115-те місце у світовому рейтингу WTA).

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Фінальний матч тривав 2 години 18 хвилин. Калініна під час матчу чотири рази подала навиліт, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала чотири з дев'яти брейкпоїнтів.

У підсумку перша ракетка України обіграла в трьох сетах 19-річну Клару Таусон із рахунком 6:3, 5:7, 6:4.

Ангеліна Калініна з трофеєм WTA / instagram.com/angie_kalinina

WTA 125. Лімож (Франція). Фінал

Ангеліна Калініна (Україна, 5) – Клара Таусон (Данія) – 2:1 (6:3, 5:7, 6:4)

Варто зазнначити, що для Калініної це дебютний трофей на рівні WTA. Раніше тенісистка вигравала турніри на рівні туру ITF.

Шлях Калініної до перемоги у Ліможі: