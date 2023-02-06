Землетрус в Туреччині вніс корективи: новий графік матчів Winter Cup-2023

6 лютого в Туреччині повинен був розпочатися міжнародний футбольний турнір Winter Cup-2023. Проте стихійне лихо порушило плани організаторів змагань.

У Туреччині вночі 6 лютого сталася низка потужних землетрусів, епіцентр яких знаходився на північному сході країни. За попередніми даними, загинуло понад тисячу людей. У зв'язку з трагедією влада Туреччини заборонила всі офіційні спортивні заходи.

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Денисов: Починати Winter Cup було б помилкою

Тож організатори Winter Cup прийняли рішення перенести старт змагань. Про це Олександр Денисов повідомив у Instagram.

"У зв‘язку з трагічними подіями в Туреччині є пряма заборона на будь-які офіційні спортивні заходи, турніри та все інше.

А наш турнір – перш за все міжнародний. Зйомку ми робимо телевізійними камерами. Це все дуже серйозно. Цього зараз ніхто не дозволить робити.

Велике горе у країні – починати турнір було б помилкою. Ми прийняли рішення перенести старт турніру на 10 лютого", – розповів Денисов.

Також Денісов оприлюднив новий календар матчів Winter Cup-2023. Турнір відкриє матч Полісся – Верес, який відбудеться 10 лютого.

Оновлений календар Winter Cup-2023

10 лютого – Полісся (Житомир) – Верес (Рівне)

11 лютого - Ворскла (Полтава) - Левадія (Естонія)

14 лютого – Полісся – Левадія

15 лютого – Ворскла – Верес

17 лютого – Верес – Левадія

18 лютого – Полісся – Ворскла

Календар Winter Cup-2023 / instagram.com/alexander_denysov_