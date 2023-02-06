У Туреччині вночі 6 лютого сталася низка потужних землетрусів, епіцентр яких знаходився на північному сході країни. За попередніми даними, загинуло понад тисячу людей. У зв'язку з трагедією влада Туреччини заборонила всі офіційні спортивні заходи.
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Денисов: Починати Winter Cup було б помилкою
Тож організатори Winter Cup прийняли рішення перенести старт змагань. Про це Олександр Денисов повідомив у Instagram.
"У зв‘язку з трагічними подіями в Туреччині є пряма заборона на будь-які офіційні спортивні заходи, турніри та все інше.
А наш турнір – перш за все міжнародний. Зйомку ми робимо телевізійними камерами. Це все дуже серйозно. Цього зараз ніхто не дозволить робити.
Велике горе у країні – починати турнір було б помилкою. Ми прийняли рішення перенести старт турніру на 10 лютого", – розповів Денисов.
Також Денісов оприлюднив новий календар матчів Winter Cup-2023. Турнір відкриє матч Полісся – Верес, який відбудеться 10 лютого.
Оновлений календар Winter Cup-2023
- 10 лютого – Полісся (Житомир) – Верес (Рівне)
- 11 лютого - Ворскла (Полтава) - Левадія (Естонія)
- 14 лютого – Полісся – Левадія
- 15 лютого – Ворскла – Верес
- 17 лютого – Верес – Левадія
- 18 лютого – Полісся – Ворскла
Календар Winter Cup-2023 / instagram.com/alexander_denysov_