Кадрові втрати збірної України, Усик серед найкращих боксерів століття: новини спорту 4 жовтня

У понеділок,4 жовтня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Збірна України втратила важливих футболістів

У понеділок, 4 жовтня, збірна України з футболу під керівництвом виконувача обов'язки головного тренера Олександра Петракова почала в Києві підготовку до вирішальних відбірних поєдинків відбору ЧС-2022 проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

До слова До збірної України викликали захисника Шабанова – його не було в резервному списку

За словами тренера, зі складу команди поїхали захисник, Віталій Миколенко, півзахисник Віталій Буяльський та воротар Денис Бойко. У перших двох гравців – травми, а голкіпер пропустить збір через сімейні обставини.

Серйозні кадрові втрати, але без цього не буває. Дуже прикро, що вибув Віталій Миколенко: обстежили його, травма привідного м'язу, скільки часу треба на відновлення – не знаю. Віталій Буяльський – я з ним буквально щойно розстався, зробили МРТ, два тижні потрібно на відновлення – теж надрив привідного м'язу. А Дениса Бойка не буде за сімейними обставинами,

– пояснив Петраков.

Усик увійшов до рейтингу найкращих боксерів XXI століття

Відповідно, у заявці збірної України на два найближчі матчі відбору залишається 24 футболісти: три голкіпери та 21 польовий.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі Олександр Усик продовжує пожинати плоди після перемоги над Ентоні Джошуа. Українець стрімко покращує позиції у всіх можливих рейтингах.

Британський портал Daily Mail включив Усика у десятку найкращих боксерів XXI століття незалежно від вагової категорії.

Усик – єдиний представник України у рейтингу, де не знайшлося місця Володимиру та Віталію Кличкам.

Рейтинг найкращих боксерів за версією Daily Mail

1. Флойд Мейвезер

2. Менні Пак'яо

3. Сауль Альварес

4. Бернард Хопкінс

5. Хуан Мануель Маркес

6. Роман Госалес

7. Ноніто Донейр

8. Марко Антоніо Баррера

9. Олександр Усик

10. Геннадій Головкін

Руслан Маліновський знову найкращий в Аталанті

Руслан Маліновський продовжує підтримувати потужну форму в Аталанті. Український футболіст вкотре став найкращим у своєму клубі. У неділю, 3 жовтня, Аталанта приймала Мілан у рамках чемпіонату Італії. Клуб з Бергамо зазнав поразки з рахунком 3:2. Найкращим гравцем Аталанти в матчі став саме Маліновський.

Маліновський зіграв 56 хвилин проти Мілана. Він отримав оцінку 7,5 від порталу SofaScore. Це найкращий результат у команді Руслана.

Статистика Маліновського у грі

Маліновський завдав 3 удари по воротах суперника. Також Руслан здійснив три обведення, віддав 23 точні передачі (85%), зробив 2 ключові паси, створив 1 гольовий момент, виграв 4 із 7 єдиноборств.

Це був 6 поспіль вихід українця у стартовому складі Аталанти.

У сезоні-2021/2022 Маліновський забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу в 9 матчах за Аталанту.

Маліновський не отримав виклик у збірну України на матчі відбору на чемпіонат світу-2022. В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков не бачить Маліновського у своїй команді.

Світоліна продовжила падіння у рейтингу WTA

Найкраща українська тенісистка України Еліна Світоліна продовжила падіння у рейтингу WTA. Після того, як Світоліна покинула топ-5 рейтингу, українка близька, щоб вилетіти з чільної десятки.

28-річна Світоліна травмувалася і зазнала поразки в 1/4 фіналу турніру в Чикаго. В оновленому рейтингу WTA Еліна перемістилася з 6 на 7 місце.

Українку в рейтингу WTA потіснила Гарбіньє Мугуруса з Іспанії. Саме вона здобула титул на турнірі в Чикаго. Мугуруса випереджає Світоліну на 219 очок. Від вильоту з топ-10 українську тенісистку відділяє 641 очко.

Українки в рейтингу WTA

7. Еліна Світоліна (-1)

58. Марта Костюк (-1)

62. Ангеліна Калініна (-2)

75. Даяна Ястремська (-3)

136. Катерина Козлова (+4)

149. Леся Цуренко (+12)

175. Катаріна Завацька (-2)

192. Дарія Снігур (+26)