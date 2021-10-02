Еліна Світоліна – Онс Жабер 4:6, 2:6

Матч тривав 83 хвилини, протягом яких Світоліна подала два ейси проти трьох у суперниці. При цьому, Еліна зробила три подвійні помилки, тоді як у Жабер їх було дві.

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Також Світоліна реалізувала 1 з 12 брейкпоінтів проти 4 з 13 у Жабер.

Це була четверта очна зустріч між тенісистками: попередні три виграла українка. На турнірі в Чикаго вона виступала у статусі першої сіяної, а Жабер – шостої. Ця гра також була важлива у контексті боротьби за участь у Підсумковому турнірі сезону: Жабер - восьма у кваліфікації, Світоліна – 13-а.

Світоліна травмувалася

На матч проти Онс Жабер українка вийшла з перебинтованим правим бедром. Стан її травми невідомий, як і те, чи впливала вона на гру Світоліної.



Еліна Світоліна / Скриншот