Аталанта – Мілан 2:3

Голи: Голи: Сапата, 86 (пен), Пашаліч, 90+4 – Калабрія, 1, Тоналі, 42, Леау, 78

До слова Динамо та Шахтар не зуміли виявити сильнішого в ювілейному "українському класичному"

Вийти вперед команді Стефано Піолі вдалося на першій же хвилині гри. Алексіс Салемакерс відмінною передачею розрізав всю оборону, а Давиде Калабрія реалізував вихід сам на сам.

Після цього Аталанта володіла перевагою, але на 43-й хвилині Сандро Тоналі подвоїв перевагу Мілана. Молодий півзахисник обікрав Ремо Фройлера біля штрафної зони і легко переграв воротаря.

Остаточно все стало зрозуміло, коли на 78-й хвилині Рафаел Леау класним ударом в дев'ятку зробив рахунок 3:0. Аталанта встигла відповісти лише реалізованим пенальті у виконанні Дувана Сапати і голом Маріо Пашаліча.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський вийшов на поле в стартовому складі, але на 56-й хвилині замість нього з'явився Йосип Ілічич.

Аталанта – Мілан відеоогляд