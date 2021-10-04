Регрес Світоліної

28-річна Світоліна травмувалася і зазнала поразки в 1/4 фіналу турніру в Чикаго. В оновленому рейтингу WTA Еліна перемістилася з 6 на 7 місце.

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Українку в рейтингу WTA потіснила Гарбіньє Мугуруса з Іспанії. Саме вона здобула титул на турнірі в Чикаго.

Мугуруса випереджає Світоліну на 219 очок. Від вильоту з топ-10 українську тенісистку відділяє 641 очко.

Українки в рейтингу WTA

7. Еліна Світоліна (-1)

58. Марта Костюк (-1)

62. Ангеліна Калініна (-2)

75. Даяна Ястремська (-3)

136. Катерина Козлова (+4)

149. Леся Цуренко (+12)

175. Катаріна Завацька (-2)

192. Дарія Снігур (+26)

У топ-5 рейтингу WTA ніяких змін не відбулося. Австралійка Ешлі Барті залишається першою ракеткою світу.