У заключний змагальний день Україна була представлена лише в одному фіналі – в жіночих стрибках у довжину.

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У підсумку саме в цьому виді Марія Горєлова виграла бронзову медаль з особистим рекордом – 6,50 м.

"Золото" виграла шведка Майя Аскаг, яка раніше перемогла і в потрійному стрибку на цьому чемпіонаті. Її результат – 6,60 м (особистий рекорд). "Срібло" у Шайлі Сінгх з Індії – 6,59 м.

У медальній таблиці України з одним "сріблом" (Артур Фельфнер, метання списа) та однієї "бронзою" зайняла 25- місце, а в таблиці по місцях у фіналі команда зайняла 15 місце.

Стрибки у довжину, жінки

1. Майя Аскаг (Швеція) – 6,60 м

2. Шайлі Сінгх (Індія) – 6,59 м

3. Марія Горєлова (Україна) – 6,50 м