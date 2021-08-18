Із "бронзою" та позитивними емоціями: Магучіх розповіла про дебютну Олімпіаду у Токіо
Джерело:24 канал
Ярослава Магучіх стала єдиною серед легкоатлеток, яка принесла Україні медаль у Токіо. Перед дебютною Олімпіадою 19-річна спортсменка зазнала травми, але проявила характер та з підтримкою наставниці підійнялась на п'єдестал у стрибках у висоту. Для Спорт 24 легкоатлетка прокоментувала свій успіх.
Магучіх задоволена виступом
Магучіх була однією з надій українців на нагороди та не підвела. У свої 19 років Ярослава вже одягнула на свою шию першу олімпійську бронзову нагороду. Дівчина не стримує емоцій радості після Олімпійських ігор, які стали для неї першими у кар'єрі.
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Ярослава задоволена, що вдалось прилетіти в Україну не з порожніми руками. Складні умови та ще й різний часовий пояс не завадив Магучіх підійнятись на п'єдестал.
Я рада, що виступила на Олімпійських іграх та ще й завершила їх із "бронзою" у руках. Від Токіо залишились лише позитивні спогади, японці дуже хороші люди. Із адаптацією до часового поясу було дещо важкувато. Але ми впорались із цією проблемою, я задоволена,
– розповіла спортсменка.
Ярослава зізналась, що перед змаганнями не думала, хто буде її головними суперницями у боротьбі за медалі.
Призерки Олімпіади-2020 / Фото Getty Images
Підступна травма перед Олімпіадою
Вже після прильоту Магучіх в аеропорт "Бориспіль" стало відомо, що Ярослава травмувалась перед Олімпіадою та провела 10 днів без тренувань. Про це розповіла її тренерка Степанова Тетяна Володимирівна: "Ми десять днів до Олімпіади не тренувалися. Тому Ярослава зробила все, що могла. Я вважаю, що ця ситуація не вплине на її майбутні результати, і я зможу підготувати її".
На жаль, за десять днів до відльоту у Токіо я підвернула стопу. Сталось це під час стрибкового тренування. Свої перші стрибки після пошкодження виконувала вже на японській землі лише за декілька днів до кваліфікації Олімпіади,
– зазначила Ярослава.
Така концентрація у 19 років – просто браво
Перед змаганнями, як вже зазначалось вище, українці чекали лише медалі від талановитої стрибунки у висоту. У коментарях чи під постами часто лунали фрази: "Магучіх здобуде медаль для України". Спортсменка розповіла, що не звертає увагу на подібні слова людей. Просто концентрується на своєму виступі та отримує задоволення від стрибків. За таке вміння вона вдячна свої тренерці.
- Нагадаємо, що крім Магучіх у фіналі Олімпіади зі стрибків у висоту виступали ще дві українки – Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Двоє останніх зупинились на висотах 1.96 та 1.98, посівши 4-те та 8-ме місця відповідно.
Ярослава у компанії своєї тренерки Тетяни Степанової / Фото Getty Images
Ярослава стала єдиною серед українок, якій підкорилась планка на висоті 2 метри. Хоча вона була за крок від провалу. Висота 1.98 стала критичною для 19-річної легкоатлетки. Ярослава не змогла взяти цю висоту з перших двох спроб, тому залишався єдиний шанс. На щастя, українці вдалось продовжити змагання. Ярослава вдячна Тетяні Степановій, яка у потрібний момент знайшла правильні слова та налаштувала її на останній третій стрибок на цій висоті.
Тетяна Степанова навчила мене, що не потрібно звертати увагу на прогнози людей. Вдячна їй за таке вміння. Також дякую Тетяні Володимирівні, що підтримала та налаштувала мене у потрібний момент після двох невдалих спроб на висоті 1.98. Перенесення стрибків у боротьбі за медалі було нашим спільним рішенням із тренеркою,
– розповіла спортсменка.
Магучіх підкорила планку на висоті 2 метри / Фото Getty Images
"Сезон ще не завершений"
Після Токіо легкоатлетка не збирається зупинятись, сезон для неї ще не завершений. А це означає, що на нас чекають нові досягнення 19-річної українки.
Талісманів чи символів, які допомагають перемагати у секторі, у мене немає. Традиційно на турніри заплітаю собі коси. Що ж далі? На цьому сезон не закінчився. Продовжую тренувальний процес. Попереду на мене чекає ще чотири етапи Діамантової ліги,
– відповіла Ярослава.
Магучіх здобула не лише медаль
- Після прильоту в Україну стало відомо, що Ярослава очолила світовий рейтинг найкращих стрибунок у висоту. Українка випередила двох інших призерок Олімпіади – представницю ОКР Марію Лесіцкене та австралійку Ніколу Макдермотт.
- Також Магучіх отримала визнання у рідній країні. Вона розділила перше місце за звання найкращої легкоатлетки у липні. Найвищу сходинку також посіла Анна Рижикова.