Із "бронзою" та позитивними емоціями: Магучіх розповіла про дебютну Олімпіаду у Токіо

Ярослава Магучіх стала єдиною серед легкоатлеток, яка принесла Україні медаль у Токіо. Перед дебютною Олімпіадою 19-річна спортсменка зазнала травми, але проявила характер та з підтримкою наставниці підійнялась на п'єдестал у стрибках у висоту. Для Спорт 24 легкоатлетка прокоментувала свій успіх.

Магучіх задоволена виступом

Магучіх була однією з надій українців на нагороди та не підвела. У свої 19 років Ярослава вже одягнула на свою шию першу олімпійську бронзову нагороду. Дівчина не стримує емоцій радості після Олімпійських ігор, які стали для неї першими у кар'єрі.

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Ярослава задоволена, що вдалось прилетіти в Україну не з порожніми руками. Складні умови та ще й різний часовий пояс не завадив Магучіх підійнятись на п'єдестал.

Я рада, що виступила на Олімпійських іграх та ще й завершила їх із "бронзою" у руках. Від Токіо залишились лише позитивні спогади, японці дуже хороші люди. Із адаптацією до часового поясу було дещо важкувато. Але ми впорались із цією проблемою, я задоволена,

– розповіла спортсменка.

Ярослава зізналась, що перед змаганнями не думала, хто буде її головними суперницями у боротьбі за медалі.



Призерки Олімпіади-2020 / Фото Getty Images

Підступна травма перед Олімпіадою

Вже після прильоту Магучіх в аеропорт "Бориспіль" стало відомо, що Ярослава травмувалась перед Олімпіадою та провела 10 днів без тренувань. Про це розповіла її тренерка Степанова Тетяна Володимирівна: "Ми десять днів до Олімпіади не тренувалися. Тому Ярослава зробила все, що могла. Я вважаю, що ця ситуація не вплине на її майбутні результати, і я зможу підготувати її".

На жаль, за десять днів до відльоту у Токіо я підвернула стопу. Сталось це під час стрибкового тренування. Свої перші стрибки після пошкодження виконувала вже на японській землі лише за декілька днів до кваліфікації Олімпіади,

– зазначила Ярослава.